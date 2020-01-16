Фуркад стал лучшим в спринте в Рупольдинге

Французский биатлонистстал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Идеально отработав на огневых рубежах, Фуркад преодолел 10-километровую дистанцию за 22 минуты 41,5 секунды.

Второе место занял еще один представитель Франции Кентен Фийон Майе, третье — немец Бенедикт Долль. Все призеры отстрелялись без промахов.

Лучший из россиян Александр Логинов показал 11-й результат с нулем в графе «промахи». Матвей Елисеев, пробежав штрафной круг, стал 17-м.

Отметим, что для Фуркада эта победа стала третьей подряд в личных гонках и 80-й за карьеру. Ранее в этом году он выиграл спринт и масс-старт в Оберхофе.

Кубок мира. Рупольдинг (Германия)

Мужчины. Спринт 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.41,5 (0 шт. кругов)

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание 3,1 (0)

3. Бенедикт Долль (Германия) — 12,0 (0)

4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 22,2 (1)

5. Симон Дестье (Франция) — 23,5 (1)

5. Фабьен Клод (Франция) — 23,5 (1)

11. Александр Логинов (Россия) — 44,4 (0)

17. Матвей Елисеев (Россия) — 51,0 (1) 0