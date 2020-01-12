Павлова выиграла спринт на Кубке IBU

Евгения Павлова
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Не допустив промахов на огневых рубежах, Павлова преодолела дистанцию за 20 минут 53,2 секунды.
Второй стала швейцарка Ирене Кадуриш. На третьей позиции расположилась немка Ванесса Фойгт.
Еще одна россиянка Виктория Сливко показала шестой результат.
Кубок IBU. Осрблье (Словакия)
Женщины. Спринт 7,5 км
1. Евгения Павлова (Россия) — 20.53,2 (0 шт. кругов)
2. Ирене Кадуриш (Швейцария) — отставание 3,6 (1)
3. Ванесса Фойгт (Германия) — 4,5 (0)
4. Сузанна Майнен (Швейцария) — 8,6 (1)
5. Элизабет Хегберг (Швеция) — 14,7 (2)
6. Виктория Сливко (Россия) — 23,5 (1) 0