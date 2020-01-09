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    Норвежка Ройселанн выиграла спринт в Оберхофе, россиянки не попали в топ-15

    Прочие Биатлон
    Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

    Марте Олсбю-Ройселанн
    Марте Олсбю-Ройселанн

    Норвежская спортсменка пробежала дистанцию за 22 минуты 4,9 секунды при точной стрельбе на огневых рубежах.

    Второй финишировала немка Денизе Херрман, уступив лидеру 33,1 секунды при одном промахе.

    Тройку лидеров замкнула француженка Жулия Симон, которая отстала от победительницы на 47,4 секунды, при одном штрафном круге.

    Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она допустила два промаха и финишировала 19-й с отставанием в 1 минуту 59,8 секунды.

    Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер стала четвёртой.

    Биатлон. Кубок мира
    Женщины. Спринт 7,5 км

    1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 22.04,9 (0 шт. кругов)
    2. Дениза Херманн (Германия) — отставание 33,1 (1)
    3. Жюли Симон (Франция) — +47,4 (1)
    4. Доротея Вирер (Италия) — 1.01,8 (1)
    5. Тирил Экхофф (Норвегия) — 1.07,1 (2)
    6. Паулина Фиалкова (Словакия) — 1.09,1 (1)...
    19. Светлана Миронова (Россия) — 1.59,8 (2)
    29. Анастасия Поршнева (Россия) — 2.16,8 (1)...
    30. Лариса Куклина (Россия) — 2.18,7 (2)...
    50. Кристина Резцова (Россия) — 3.04,3 (3)...
    69. Ирина Старых (Россия) — 3.51,3 (4) 0

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