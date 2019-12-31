Шубенков отказался от предложения ВФЛА о встрече

Сергей Шубенков
globallookpress.com
Шубенков заявил, что не видит смысла лететь на разговор без повестки дня и призвал организацию ответить на заданные ранее вопросы.
«Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без четкой заранее составленной повестки считаю невозможным.
Чтобы было понятно, о чем встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме», — заявил Шубенков.
Ранее Мария Ласицкене заявила, что расценивает такое приглашение как оскорбление и не намерена встречаться с представителями ВФЛА. 0