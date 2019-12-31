Шубенков отказался от предложения ВФЛА о встрече

Российский бегунна своей странице в Instagram отреагировал на предложение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) о встрече, которое было направлено ему, а также

Шубенков заявил, что не видит смысла лететь на разговор без повестки дня и призвал организацию ответить на заданные ранее вопросы.

«Уважаемое руководство ВФЛА! Бросать тренировки и летать в Москву на разговор без четкой заранее составленной повестки считаю невозможным.

Чтобы было понятно, о чем встречаться, настаиваю на однозначных и предметных ответах на вопросы, заданные ранее в открытом письме», — заявил Шубенков.

Ранее Мария Ласицкене заявила, что расценивает такое приглашение как оскорбление и не намерена встречаться с представителями ВФЛА. 0