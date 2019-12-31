Утвержден состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU

Ульяна Кайшева
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По итогам «Ижевской винтовки» право участия в первых международных стартах 2020 года завоевали Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Музамедзянов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко.
Кубок мира
Мужчины
Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.
Женщины
Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.
Кубок IBU
Мужчины
Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.
Женщины
Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко. 0