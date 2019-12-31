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    Утвержден состав сборной России на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Правление Союза биатлонистов России утвердило окончательный состав сборной России на январские этапы Кука мира и Кубка IBU, сообщает официальный сайт СБР.

    Ульяна Кайшева
    Ульяна Кайшева

    По итогам «Ижевской винтовки» право участия в первых международных стартах 2020 года завоевали Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Музамедзянов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко.

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    Мужчины

    Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

    Женщины

    Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

    Кубок IBU

    Мужчины

    Семён Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

    Женщины

    Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко. 0

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