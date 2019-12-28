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    Щербакова стала двукратной чемпионкой России, Косторная — вторая

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Анна Щербакова стала двукратной чемпионкой России, выиграв национальное первенство, проходящее в Красноярске.

    Анна Щербакова
    Анна Щербакова

    За свой прокат произвольной программы спортсменка получила 181,94 балла, суммарно набрав 261,87 баллов.

    Алена Косторная, лидировавшая после короткой программы, уступила ей всего лишь два балла, выиграв серебро. Она получила за произвольную программу 169,97 балла и 259,83 по сумме.

    Александра Трусова провалила произвольную программу и стала лишь третьей, набрав 149,88 и 226,34 по сумме.

    Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева упала при исполнении четвертного тулупа и стала четвертой. Она набрала 128, 89 балла и 204, 63 по сумме.

    Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, шедшая после короткой программы пятой, снялась с произвольной программы из-за сломанных коньков и большого риска для своего здоровья.

    Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова набрала 127,70 балла за произвольную программу и 192,08 по сумме и стала лишь девятой.

    Фигурное катание. Чемпионат России
    Женщины. Произвольная программа

    1. Анна Щербакова — 181,94
    2. Алена Косторная — 169,97
    3. Александра Трусова — 149,88
    4. Ксения Синицына — 143,24
    5. Анна Фролова — 132,84
    6. Ксения Цибинова — 130,91

    Итог

    1. Анна Щербакова — 261,87
    2. Алена Косторная — 259,83
    3. Александра Трусова — 226,34
    4. Елизавета Туктамышева — 204,63
    5. Ксения Синицына — 202,96
    6. Анна Фролова — 199,29 0

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