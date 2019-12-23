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    Опубликован список участников чемпионата России по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Федерация фигурного катания на коньках России на своем официальном сайте опубликовала обновленный список участников чемпионата страны.

    Евгения Медведева
    Евгения Медведева

    Женщины: Анастасия Грачева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алена Косторная, Евгения Медведева, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Серафима Саханович, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анна Щербакова.

    Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Андрей Зубер, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Андрей Лазукин, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Егор Мурашов, Александр Самарин, Владимир Самойлов, Даниил Самсонов, Леонид Свириденко, Антон Шулепов, Илья Яблоков.

    Пары: Юлия Артемьева — Михаил Назарычев, Ксения Ахантьева — Валерий Колесов, Екатерина Белова — Дмитрий Чигирев, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алиса Ефимова — Александр Коровин, Полина Костюкович — Дмитрий Ялин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Алина Пепелева — Роман Плешков, Таисия Собинина — Никита Володин, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

    Танцы на льду: Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин, Софья Евдокимова — Егор Базин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Мария Игнатьева — Михаил Брагин, Ксения Конкина — Павел Дрозд, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Аннабель Морозова — Андрей Багин, Елизавета Пасечник — Егор Колосовский, Бетина Попова — Сергей Мозгов, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин, Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко, Софья Шевченко — Игорь Еременко, Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов.

    Чемпионат России пройдет с 25 по 29 декабря. 0

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