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    Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Анси, Логинов — 13-й

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в рамках третьего этапа Кубка мира во французском Анси.

    Йоханнес Бе
    Йоханнес Бе

    Второй результат показал француз Кентен Фийон Майе, который накануне взял бронзу в спринте. Тройку призеров замкнул еще один норвежец Ветле-Сьястад Кристиансен.

    Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который показал 13-й результат. Матвей Елисеев финишировал 30-м, Никита Поршнев — 31-м, Евгений Гараничев — 36-м, Эдуард Латыпов — 46-м, Дмитрий Малышко — 51-м.

    Биатлон. Кубок мира
    Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 30.07,8 (1 шт. круг)
    2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 22,0 (0)
    3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 1.00,0 (1)
    4. Тарьей Бе (Норвегия) — 1.01,7 (2)
    5. Бенедикт Долль (Германия) — 1.23,8 (3)
    6. Эмильян Жаклен (Франция) — 1.32,3 (2)
    13. Александр Логинов (Россия) — 2.08,1 (1)
    30. Матвей Елисеев (Россия) — 3.25,6 (1)
    31. Никита Поршнев (Россия) — 3.26,0 (2)
    36. Евгений Гараничев (Россия) — 3.53,8 (3)
    46. Эдуард Латыпов (Россия) — 4.24,9 (2)
    51. Дмитрий Малышко (Россия) — 4.50,8 (2) 0

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