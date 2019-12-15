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    Сборная Норвегии — победитель мужской эстафеты в Хохфильцене

    Прочие Биатлон
    Мужская сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

    Йоханнес Бе
    Йоханнес Бе

    Главным героем гонки стал Йоханнес Бе, который после заключительной стрельбы отыграл у немца Бенедикта Долля почти 14 секунд.

    Замкнула тройку сильнейших команда Франции, за которую в этот раз не выступал Мартен Фуркад.

    Сборная России стала лишь шестой, пропустив вперед также Канаду и Чехию.

    Хохфильцен (Австрия). Кубок мира
    Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

    1. Норвегия (Йоханнес Дале, Эрленн Бьентегорд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01:14.44,2 (1 шт. круг + 7 доп. патронов)
    2. Германия (Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — отставание 2,0 (0 + 6)
    3. Франция (Антонен Гигонна, Эмильян Жаклен, Фабьен Клод, Кантен Фийон Майе) — 51,9 (1 + 8)
    4. Канада (Жюль Бюрнот, Скотт Гоу, Эйдан Миллар, Кристиан Гоу) — 1.28,7 (0 + 6)
    5. Чехия (Михал Шлезингр, Михал Крчмарж, Адам Вацлавик, Якуб Штвртецки) — 1.52,2 (0 + 9)
    6. Россия (Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) — 2.01,7 (1 + 8) 0

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