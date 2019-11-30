Италия выиграла смешанную эстафету на первом этапе КМ, Россия — четвертая

Екатерина Юрлова-Перхт
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Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш показали время 1:05.56,1, использовав 9 дополнительных патронов.
Второй финишировала Норвегия (Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе), замкнули тройку шведы Лина Перссон, Мона Брорссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома.
Сборная России, которую представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, стала четвертой с отставанием 1.44,9.
Кубок мира. Смешанная эстафета
1. Италия — 01:05.56,1 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)
2. Норвегия — отставание 4,1 (0 + 15)
3. Швеция — 59,9 (0 + 11)
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5. Австрия — 1.53,6 (1 + 10)
6. Швейцария — 1.55,5 (1 + 15) 0