ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериУтро перемен для «Арсенала». Как «канониры» поменяли тренера
  • 16:42
    • Руководство «Витесса» приняло отставку Слуцкого
  • 18:39
    • Италия выиграла смешанную эстафету на первом этапе КМ, Россия — четвертая
  • 18:29
    • «Ростов» разошелся миром с «Уралом»
  • 17:33
    • «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Ньюкаслом»
  • 17:01
    • «Реал» одержал выездную победу над «Алавесом»
    Все новости спорта

    Италия выиграла смешанную эстафету на первом этапе КМ, Россия — четвертая

    Прочие Биатлон
    Сборная Италии выиграла смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

    Екатерина Юрлова-Перхт
    Екатерина Юрлова-Перхт

    Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер и Доминик Виндиш показали время 1:05.56,1, использовав 9 дополнительных патронов.

    Второй финишировала Норвегия (Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе), замкнули тройку шведы Лина Перссон, Мона Брорссон, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома.

    Сборная России, которую представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, стала четвертой с отставанием 1.44,9.

    Кубок мира. Смешанная эстафета

    1. Италия — 01:05.56,1 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)
    2. Норвегия — отставание 4,1 (0 + 15)
    3. Швеция — 59,9 (0 + 11)
    4. Россия — 1.44,9 (1 + 13)
    5. Австрия — 1.53,6 (1 + 10)
    6. Швейцария — 1.55,5 (1 + 15) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рекомендация или приговор? Узнаем в Париже 9 декабря
  • 26/11/2019 в 21:01
    •
  • Прогноз
  • «Бавария» — «Байер»
  • 1.64
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» воспользуется всеми проблемами «Байера»
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Выстоит ли «Вест Хэм» против «Челси»?
  • «Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Выстоит ли «Монако» в игре с лидером Лиги 1?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Крылья Советов» — «Уфа» Футбол РПЛ. «Уфа» победила в Самаре, «Зенит» примет «Спартак»Обзор матчей 18-го тура Российской Премьер-лиги 16:270
  • 18:00
    • «Магнитка» минимально обыграла «Салават Юлаев»
  • 17:18
    • Слуцкий: Сделал все, что мог, чтобы изменить ситуацию
  • 15:23
    • «Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства
    Унаи Эмери Футбол Эмери — на выход. Фанатам больно смотреть за игрой «Арсенала»«Канониры» потерпели поражение от «Айнтрахта» Вчера в 20:260
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Арсенал» одержать долгожданную победу?
  • 2.83
    •
  • 18:07
    • Швеция выиграла синглмикст в Эстерсунде, Россия — 12-я
  • 15:38
    • «Ростов» и «Урал» назвали составы на матч 18-го тура
  • 14:30
    • Женская сборная России с победы стартовала на ЧМ по гандболу
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова, Орлова и Ничушкина, два очка БарбашеваСостоялись очередные поединки в НХЛ 09:330
  • 14:15
    • Непряева стала третьей в гонке на 10 километров
  • 12:44
    • «Куньлунь» в овертайме дожал «Авангард»
  • 12:27
    • Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен на резервную дату
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон