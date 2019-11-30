Старых выиграла спринт на Кубке IBU, Глазырина третья

Россиянкаодержала победу в спринте на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

Ее соотечественница Екатерина Глазырина стала третьей. Второй стала украинка Елена Пидгрушная.

Еще одна российская биатлонистка Анастасия Поршнева заняла четвертое место. После второго огневого рубежа она лидировала, но ногами проиграла Старых 16 секунд на финишном круге и осталась за чертой призёров.

Кубок IBU. Женщины

Спринт. 7,5 км

1. Ирина Старых (Россия) — 20.12,1 (0 шт. кругов)

2. Елена Пидгрушная (Украина) — отставание 5,4 (0)

3. Екатерина Глазырина (Россия) — 12,6 (1)

4. Анастасия Поршнева (Россия) — 13,4 (0)

5. Элизабет Хегберг (Швеция) — 24,4 (1)

6. Ида Лин (Норвегия) — 35,0 (2)...

14. Наталья Гербулова (Россия) — 1.03,1 (2)...

17. Полина Шевнина (Россия) — 1.06,2 (1)...

39. Анастасия Гореева (Россия) — 2.03,2 (4) 0