Самарин победил на Гран-при России

По итогам короткой и произвольной программ он стал лучшим с результатом 264,45 балла.
Вторым стал еще один россиянин Дмитрий Алиев с 259,88 балла. На третьем месте также расположился представитель России Макар Игнатов (252,87).
В результате Самарин и Алиев отобрались в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап. Москва, Россия. Мужчины. Итоговое положение
1. Александр Самарин (Россия) — 264,45
2. Дмитрий Алиев (Россия) — 259,88
3. Макар Игнатов (Россия) — 252,87
4. Шома Уно (Япония) — 252,24
5. Нам Нгуен (Канада) — 246,20
6. Денис Васильев (Латвия) — 241,09
7. Морис Квителашвили (Грузия) — 237,59
8. Казуки Томоно (Япония) — 237,54
9. Михал Бржезина (Чехия) –236,47
10. Алексей Красножон (США) — 216,28
11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 209,07 0