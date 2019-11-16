Самарин победил на Гран-при России

Российский фигуристзавоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при России в Москве.

По итогам короткой и произвольной программ он стал лучшим с результатом 264,45 балла.

Вторым стал еще один россиянин Дмитрий Алиев с 259,88 балла. На третьем месте также расположился представитель России Макар Игнатов (252,87).

В результате Самарин и Алиев отобрались в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап. Москва, Россия. Мужчины. Итоговое положение

1. Александр Самарин (Россия) — 264,45

2. Дмитрий Алиев (Россия) — 259,88

3. Макар Игнатов (Россия) — 252,87

4. Шома Уно (Япония) — 252,24

5. Нам Нгуен (Канада) — 246,20

6. Денис Васильев (Латвия) — 241,09

7. Морис Квителашвили (Грузия) — 237,59

8. Казуки Томоно (Япония) — 237,54

9. Михал Бржезина (Чехия) –236,47

10. Алексей Красножон (США) — 216,28

11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 209,07 0