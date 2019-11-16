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    Самарин победил на Гран-при России

    Прочие Фигурное катание
    Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при России в Москве.

    Александр Самарин
    Александр Самарин

    По итогам короткой и произвольной программ он стал лучшим с результатом 264,45 балла.

    Вторым стал еще один россиянин Дмитрий Алиев с 259,88 балла. На третьем месте также расположился представитель России Макар Игнатов (252,87).

    В результате Самарин и Алиев отобрались в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

    Гран-при по фигурному катанию
    5-й этап. Москва, Россия. Мужчины. Итоговое положение

    1. Александр Самарин (Россия) — 264,45
    2. Дмитрий Алиев (Россия) — 259,88
    3. Макар Игнатов (Россия) — 252,87
    4. Шома Уно (Япония) — 252,24
    5. Нам Нгуен (Канада) — 246,20
    6. Денис Васильев (Латвия) — 241,09
    7. Морис Квителашвили (Грузия) — 237,59
    8. Казуки Томоно (Япония) — 237,54
    9. Михал Бржезина (Чехия) –236,47
    10. Алексей Красножон (США) — 216,28
    11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 209,07 0

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