Синицина и Кацалапов с личным рекордом победили в ритм-танце в Москве

Российская танцевальная паралидирует после ритм-танца на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Синицина и Кацалапов получили от судей рекордные для себя 86,09 балла.

Второе место занимает канадский дуэт Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, третьими идут представители Испании Сара Уртадо/Кирилл Халявин.

Россияне Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов — шестые, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — седьмые (66,52).

В субботу, 16 ноября, фигуристы представят произвольный танец.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап. Москва. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 86,09 (личный рекорд)

2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 82,56

3. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 72,01

4. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 69,97

5. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 69,79

6. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов (Россия) — 67,04

7. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 66,52

8. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 64,70

9. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 63,22

10. Жасмин Тессари — Франческо Фиоретти (Италия) — 62,68 0