Синицина и Кацалапов с личным рекордом победили в ритм-танце в Москве

Синицина и Кацалапов получили от судей рекордные для себя 86,09 балла.
Второе место занимает канадский дуэт Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, третьими идут представители Испании Сара Уртадо/Кирилл Халявин.
Россияне Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов — шестые, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — седьмые (66,52).
В субботу, 16 ноября, фигуристы представят произвольный танец.
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап. Москва. Танцы на льду. Ритм-танец
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 86,09 (личный рекорд)
2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 82,56
3. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 72,01
4. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 69,97
5. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 69,79
6. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов (Россия) — 67,04
7. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 66,52
8. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 64,70
9. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 63,22
10. Жасмин Тессари — Франческо Фиоретти (Италия) — 62,68 0