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    Подчуфарова сравнила российский биатлон с шапито

    Прочие Биатлон
    Россиянка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое решение выступать за сборную Словении.

    Ольга Подчуфарова
    Ольга Подчуфарова

    «Дорогие мои, пора поговорить о насущном... Посыл мой прост. Я не игнорирую массу ваших вопросов, понимаю их, но пока не готова открыто рассуждать на тему моего перехода и его причин, хотя уверена, что за меня это сделали другие в самых прекрасных распрекрасах.

    На мое молчание есть ряд оснований. Как говорится — не беги впереди паровоза. Будет еще подходящий момент.

    Меня не надо любить, я не стремлюсь всем нравиться, прошло то время, когда я переживала из-за мнения общественности, не жду одобрения (хотя искренне благодарю всех, кто поддерживает меня, я это действительно ценю), но по возможности прошу уважать мой выбор. Это моя жизнь и моя карьера. И только мне решать, что с ними делать.

    В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все — шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор.

    Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока.

  • Подчуфарова планирует выступать за сборную Словении
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    • Я ценю свое прошлое. Уважаю всех людей, которые были в нем, всех учителей и наставников. Но смотрю в будущее. Оно светлое. Будьте добрее», — написала Подчуфарова на своей странице в Instagram. 0

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