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    Подчуфарова планирует выступать за сборную Словении

    Биатлон
    Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова хочет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

    Ольга Подчуфарова
    Ольга Подчуфарова

    Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак.

    «Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание. В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную», — сказал Облак.

    Напомним, в активе 27-летней Подчуфаровой одна победа в гонках Кубка мира.

    В августе стало известно, что Подчуфарова возобновит карьеру. 0

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