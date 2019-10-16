Подчуфарова планирует выступать за сборную Словении

Российская биатлонисткахочет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную

Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак.

«Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали ее желание. В нашей команде она будет на ведущих ролях. Она достаточно опытная биатлонистка, что важно для нашей молодой команды. Кроме того, в 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную», — сказал Облак.

Напомним, в активе 27-летней Подчуфаровой одна победа в гонках Кубка мира.

В августе стало известно, что Подчуфарова возобновит карьеру. 0