Мозалев выиграл этап Гран-при среди юниоров в Риге

Андрей Мозалев
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По итогам двух видов программ Мозалев показал результат 223,72 балла.
Еще один россиянин Даниил Самсонов занял третье место с результатом 211,62 балла.
Вторым стал представитель Южной Кореи Си Хеон Ли, в сумме набравший 218,31 балла.
Гран-при среди юниоров. 3-й этап. Рига, Латвия
Юноши. Итоговое положение
1. Андрей Мозалев (Россия) — 223,72
2. Си Хеон Ли (Южная Корея) — 218,31
3. Даниил Самсонов (Россия) — 211,62
4. Эндрю Торгашев (США) — 196,23
5. Александр Селевко (Эстония) — 194,00
6. Джозеф Фан (Канада) — 189,72
7. Лев Винокур (Израиль) — 186,97
8. Као Миура (Япония) — 185,50
9. Эрик Лю (Канада) — 174,07
10. Эдвард Эпплби (Великобритания) — 169,79 0