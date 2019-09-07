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    Мозалев выиграл этап Гран-при среди юниоров в Риге

    Фигурное катание
    Российский фигурист Андрей Мозалев одержал победу на третьем этапе Гран-при среди юниоров в Риге.

    Андрей Мозалев
    Андрей Мозалев

    По итогам двух видов программ Мозалев показал результат 223,72 балла.

    Еще один россиянин Даниил Самсонов занял третье место с результатом 211,62 балла.

    Вторым стал представитель Южной Кореи Си Хеон Ли, в сумме набравший 218,31 балла.

    Гран-при среди юниоров. 3-й этап. Рига, Латвия
    Юноши. Итоговое положение

    1. Андрей Мозалев (Россия) — 223,72
    2. Си Хеон Ли (Южная Корея) — 218,31
    3. Даниил Самсонов (Россия) — 211,62
    4. Эндрю Торгашев (США) — 196,23
    5. Александр Селевко (Эстония) — 194,00
    6. Джозеф Фан (Канада) — 189,72
    7. Лев Винокур (Израиль) — 186,97
    8. Као Миура (Япония) — 185,50
    9. Эрик Лю (Канада) — 174,07
    10. Эдвард Эпплби (Великобритания) — 169,79 0

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