Мозалев выиграл этап Гран-при среди юниоров в Риге

Российский фигуристодержал победу на третьем этапе Гран-при среди юниоров в Риге.

Андрей Мозалев isu.org 1000 Фрибет для всех Забрать!

По итогам двух видов программ Мозалев показал результат 223,72 балла.

Еще один россиянин Даниил Самсонов занял третье место с результатом 211,62 балла.

Вторым стал представитель Южной Кореи Си Хеон Ли, в сумме набравший 218,31 балла.

Гран-при среди юниоров. 3-й этап. Рига, Латвия

Юноши. Итоговое положение

1. Андрей Мозалев (Россия) — 223,72

2. Си Хеон Ли (Южная Корея) — 218,31

3. Даниил Самсонов (Россия) — 211,62

4. Эндрю Торгашев (США) — 196,23

5. Александр Селевко (Эстония) — 194,00

6. Джозеф Фан (Канада) — 189,72

7. Лев Винокур (Израиль) — 186,97

8. Као Миура (Япония) — 185,50

9. Эрик Лю (Канада) — 174,07

10. Эдвард Эпплби (Великобритания) — 169,79 0