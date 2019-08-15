Дмитриев: Тарасовой и Морозову важно перезагрузить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании тренеррассказал о перспективах первой пары Россиив новом сезоне.

«Главной парой России в следующем году должны остаться Евгения Тарасова и Владимир Морозов. На мой взгляд, их решение переехать в США к Марине Зуевой — положительное. Это нестандартный шаг, которого от них не ждали, но всё равно позитивный.

Зуева — человек системный. Все ребята, с которыми она работала, тренируются по чёткой программе. Разминки, растяжки, работа над шагами и так далее — Зуева контролирует каждый этап тренировки и требует максимальной отдачи.

К тому же, на мой взгляд, у Тарасовой и Морозова не было другого выхода. У них несколько последних лет идёт стагнация в результатах. Они достигли определённых высот, но никак не могут выйти в мировые лидеры. Вроде подошли к лидерам — остался один шаг, но они не могут его сделать.

Им важно перезагрузить карьеру, сменить обстановку. И, наконец, шагнуть на новый уровень. У спортсменов всё есть, технически это очень сильная пара, надо просто уделить внимание деталям.

Есть мнение, что основная проблема Тарасовой и Морозова — в хореографии, но, на мой взгляд, дело не только в ней, хотя и над программами нужна серьёзная работа. Но в первую очередь им нужно изменить отношение к делу и подумать над режимом тренировок.

Не могу точно утверждать, но со стороны кажется, что фигуристы порой тренируются халатно. Думают, что они и так уже достаточно хороши. Но так не бывает. В большом спорте нужно постоянно совершенствоваться, работать над собой.

Хочется верить, что Зуева сможет изменить подход к тренировкам Евгении и Владимира и поможет им стать мировыми лидерами.

Мы всё равно за них переживаем, пара-то хорошая. Первая пара страны. Ребята отстаивают честь России, и нам важны их результаты», — приводит слова Дмитриева «Спорт Бизнес Online». 0