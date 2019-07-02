WADA подозревает 298 россиян в нарушении антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте отчиталось о проверке данных московской лаборатории.

На данный момент WADA открыло 43 дела в отношении российских спортсменов. Все дела были отправлены в международные спортивные федерации, которые должны перепроверить информацию и вынести свое решение по каждому подозреваемому спортсмену.

Всего WADA по итогам проверки данных московской лаборатории выявило 298 российских спортсменов с подозрительными пробами.

«На текущий момент из 298 спортсменов, идентифицированных WADA, были проанализированы данные о 43 спортсменах (150 пробах) и сформированы пакеты информации с доказательствами.

Эти пакеты теперь отправлены в соответствующие международные спортивные федерации, которые изучат доказательства, чтобы выявить те дела, которые впоследствии проверят на предмет нарушения антидопинговых правил», — говорится в сообщении. 0