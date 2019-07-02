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    WADA подозревает 298 россиян в нарушении антидопинговых правил

    Допинг Вокруг спорта Олимпизм
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте отчиталось о проверке данных московской лаборатории.

    WADA
    WADA

    На данный момент WADA открыло 43 дела в отношении российских спортсменов. Все дела были отправлены в международные спортивные федерации, которые должны перепроверить информацию и вынести свое решение по каждому подозреваемому спортсмену.

    Всего WADA по итогам проверки данных московской лаборатории выявило 298 российских спортсменов с подозрительными пробами.

    «На текущий момент из 298 спортсменов, идентифицированных WADA, были проанализированы данные о 43 спортсменах (150 пробах) и сформированы пакеты информации с доказательствами.

    Эти пакеты теперь отправлены в соответствующие международные спортивные федерации, которые изучат доказательства, чтобы выявить те дела, которые впоследствии проверят на предмет нарушения антидопинговых правил», — говорится в сообщении. 0

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