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    Российская фигуристка завершила карьеру в 17 лет

    Фигурное катание
    Российская фигуристка Полина Цурская завершила спортивную карьеру в 17 лет.

    Полина Цурская
    Полина Цурская

    «Все имеет свойство заканчиваться... Вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу. Не хочется много писать, но это обдуманное решение, и я думаю, оно верное. В жизни перед нами часто встает сложный выбор, и я его сделала в сторону учебы.

    Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни: это мои родители, тренеры (каждого, кто вложил в меня силы, душу и передал мне знания), друзья и, конечно же, болельщики, которые верили до последнего и поддерживали, несмотря ни на что.

    Всех люблю... Спасибо!» — написала Цурская на своей странице в Instagram.

    Цурская является победительницей вторых юношеских Олимпийских игр, победительницей финала Гран-при среди юниоров-2015 года, победительницей первенства России среди юниоров (2015), бронзовым призером этапа Гран-при NHK Trophy. 0

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