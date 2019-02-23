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    СБР: Логинов сам решил не бежать спринт на ЧЕ

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    Глава медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов заявил, что Александр Логинов вместе с главным тренером национальной команды Анатолием Хованцевым приняли решение не выступать в спринте на чемпионате Европы в Минске.

    Александр Логинов
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    Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин пропустил эту гонку из-за технической ошибки руководства СБР.

  • Логинов не выступит на чемпионате Европы из-за ошибки СБР
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    • «Логинов долго решал — выступать или нет в спринтерской гонке. В конце концов, вчера после тренировки, и после обсуждения с Хованцевым, было принято решение, что в спринтерской гонке Логинов стартовать не будет, и ему лучше поехать отдохнуть. Это нормально, что он потренировался в Минске, побыл с командой и тренерами.

    Прежде чем Александр улетел из Белоруссии, он поставил в известность своего личного тренера, (он это главному тренеру Анатолию Хованцеву подтвердил), сообщил свою позицию относительно спринтерской гонки. Тем удивительнее всплывшая претензия к СБР в некомпетентности.

    Все всё прекрасно знали — и Хованцев, и Касперович, и глава тренерского совета Максим Кугаевский, и президент СБР Владимир Драчев», — сказал Бойцов изданию «Спорт-Экспресс». 0

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