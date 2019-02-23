СБР: Логинов сам решил не бежать спринт на ЧЕ

Глава медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР)заявил, чтовместе с главным тренером национальной командыприняли решение не выступать в спринте на чемпионате Европы в Минске.

Ранее сообщалось, что 27-летний россиянин пропустил эту гонку из-за технической ошибки руководства СБР.

«Логинов долго решал — выступать или нет в спринтерской гонке. В конце концов, вчера после тренировки, и после обсуждения с Хованцевым, было принято решение, что в спринтерской гонке Логинов стартовать не будет, и ему лучше поехать отдохнуть. Это нормально, что он потренировался в Минске, побыл с командой и тренерами.

Прежде чем Александр улетел из Белоруссии, он поставил в известность своего личного тренера, (он это главному тренеру Анатолию Хованцеву подтвердил), сообщил свою позицию относительно спринтерской гонки. Тем удивительнее всплывшая претензия к СБР в некомпетентности.

Все всё прекрасно знали — и Хованцев, и Касперович, и глава тренерского совета Максим Кугаевский, и президент СБР Владимир Драчев», — сказал Бойцов изданию «Спорт-Экспресс». 0