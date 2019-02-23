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    Логинов не выступит на чемпионате Европы из-за ошибки СБР

    Чемпионат Европы по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧЕ по биатлону
    Тренер сборной России по биатлону Максим Кугаевский заявил, что лидер сборной Александр Логинов пропускает чемпионат Европы в Раубичах из-за технической ошибки, допущенной Союзом биатлонистов России.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    «Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Еще три дня назад я предупреждал президента СБР Владимира Драчёва о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны.

    Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте.

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    • В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает.

    Налицо техническая ошибка, люди правила не читали. И теперь представьте состояние лидера сборной России», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена». 0

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