Логинов не выступит на чемпионате Европы из-за ошибки СБР

Александр Логинов
Biathlonrus.com
«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Еще три дня назад я предупреждал президента СБР Владимира Драчёва о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны.
Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте.
В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает.
Налицо техническая ошибка, люди правила не читали. И теперь представьте состояние лидера сборной России», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена». 0