Логинов не выступит на чемпионате Европы из-за ошибки СБР

Тренер сборной России по биатлонузаявил, что лидер сборнойпропускает чемпионат Европы в Раубичах из-за технической ошибки, допущенной Союзом биатлонистов России.

«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Еще три дня назад я предупреждал президента СБР Владимира Драчёва о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны.

Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте.

В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает.

Налицо техническая ошибка, люди правила не читали. И теперь представьте состояние лидера сборной России», — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена». 0