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    Малышко завоевал бронзу в спринте на чемпионате Европы

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    Норвежский биатлонист Тарьей Бё выиграл спринт на 10 км на чемпионате Европы в Раубичах.

    Дмитрий Малышко
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    Несмотря на один промах, Бё показал лучший результат — 21 минута 40,1 секунды.

    Второе место занял швед Йеспер Нелин, который проиграл лидеру 10,6 секунды, чисто отработав на огневых рубежах.

    Россиянин Дмитрий Малышко, не допустивший ошибок на огневых рубежах, стал бронзовым призером. Его отставание от победителя составило 35,2 секунды.

    Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь
    Мужчины. Спринт, 10 км

    1. Тарьей Бё (Норвегия) — 21.40,1 (1+0).
    2. Йеспер Нелин (Швеция) — +10,6 (0+0).
    3. Дмитрий Малышко (Россия) — +35,2 (0+0).
    4. Аристид Бег (Франция) — +35,6 (0+0).
    5. Сергей Бочарников (Беларусь) — +44,0 (0+1).
    6. Владимир Илиев (Болгария) — +45,6 (0+0).
    7. Ондржей Моравец (Чехия) — +46,4 (0+0).
    8. Андрей Расторгуев (Латвия) — +46,6 (0+1).
    9. Мартин Понсилуома (Швеция) — +47,6 (0+1).
    10. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +50,2 (0+1).
    11. Матвей Елисеев (Россия) — +53,9 (2+0)...
    16. Антон Бабиков (Россия) — +59,9 (0+0)...
    37. Максим Цветков (Россия) — +1.32,0 (0+0)...
    39. Никита Поршнев (Россия) — +1.34,2 (0+1)...
    60. Семён Сучилов (Россия) — +2.07,3 (2+1). 0

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