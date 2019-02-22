Медведева выиграла финал Кубка России

стала победительницей финала, которой проходит в Великом Новгороде.

Она упала в каскаде тройной сальхов+тройной риттбергер в произвольной программе, но в сумме набрала 222.90 балла.

Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221.19), которая смогла чисто исполнить тройной аксель и откатала произвольную программу без грубых ошибок. Замыкает тройку Виктория Васильева (208.75).

Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева — 148,98

2. Евгения Медведева — 146,01

3. Виктория Васильева — 138,62

4. Анна Тарусина — 137,07

5. Анастасия Губанова — 132,28

6. Станислава Константинова — 131,20

Итог

1. Евгения Медведева — 222,90

2. Елизавета Туктамышева — 221,19

3. Виктория Васильева — 208,75

4. Станислава Константинова — 206,67

5. Анастасия Губанова — 206,22

6. Анна Тарусина — 205,27 0