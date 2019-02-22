Медведева выиграла финал Кубка России

Она упала в каскаде тройной сальхов+тройной риттбергер в произвольной программе, но в сумме набрала 222.90 балла.
Второе место заняла Елизавета Туктамышева (221.19), которая смогла чисто исполнить тройной аксель и откатала произвольную программу без грубых ошибок. Замыкает тройку Виктория Васильева (208.75).
Произвольная программа
1. Елизавета Туктамышева — 148,98
2. Евгения Медведева — 146,01
3. Виктория Васильева — 138,62
4. Анна Тарусина — 137,07
5. Анастасия Губанова — 132,28
6. Станислава Константинова — 131,20
Итог
1. Евгения Медведева — 222,90
2. Елизавета Туктамышева — 221,19
3. Виктория Васильева — 208,75
4. Станислава Константинова — 206,67
5. Анастасия Губанова — 206,22
6. Анна Тарусина — 205,27 0