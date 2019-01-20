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    Сливко — лучшая в гонке преследования на этапе Кубка IBU

    Биатлон
    На пятом этапе Кубка IBU в Арбере прошла женская гонка преследования.

    Виктория Сливко
    Виктория Сливко
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    Победу в ней одержала россиянка Виктория Сливко, допустившая два промаха на четырех огневых рубежах.

    Второе место заняла немка Надин Хорхлер, третье — шведка Элизабет Хогберг.

    Замкнула десятку сильнейших еще одна россиянка Тамара Воронина.

    Кубок IBU. Пятый этап. Арбер, Германия
    Женщины. Гонка преследования

    1. Виктория Сливко (Россия) — 30.14,4 (0+1+1+0)
    2. Надин Хорхлер (Германия) — +13,4 (0+0+0+1)
    3. Элизабет Хогберг (Швеция) — +18,7 (2+0+1+0)
    4. Фелиция Линдквист (Швеция) — +21,9 (0+0+0+1)
    5. Текла Брюн-Ли (Норвегия) — +34,4 (1+0+0+1)
    6. Мария Хайнрих (Германия) — +45,1 (0+0+1+0)
    7. Ингела Андерссон (Швеция) — +45,8 (3+0+0+1)
    8. Каролине Эрдаль (Норвегия) — +53,5 (0+0+2+0)
    9. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — +56,3 (0+0+1+2)
    10. Тамара Воронина (Россия) — +1.03,0 (1+0+0+0)…
    12. Валерия Васнецова (Россия) — +1.11,9 (0+0+2+0)...
    16. Ирина Казакевич (Россия) — +1.30,9 (0+0+1+2)
    20. Елизавета Каплина (Россия) — +1.53,4 (1+0+1+1)...
    45. Кристина Ильченко (Россия) — +5.45,9 (2+2+3+2).

    Мужскую гонку преследования выиграл россиянин Антон Бабиков, отработавший чисто на всех огневых рубежах.

    Вторым стал француз Аристид Бегю, третье место занял Александр Поварницын.

    Кубок IBU. Пятый этап. Арбер, Германия
    Мужчины. Гонка преследования

    1. Антон Бабиков (Россия) — 31.36,6 (0+0+0+0)
    2. Аристид Бегю (Франция) — +9,4 (0+0+1+0)
    3. Александр Поварницын (Россия) — +38,8 (1+0+1+0)
    4. Йоханнес Дале (Норвегия) — +58,7 (0+1+1+1)
    5. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.00,1 (0+0+1+1)
    6. Вадим Филимонов (Россия) — +1.40,7 (0+1+0+1)
    7. Ховард Бугетвейт (Норвегия) — +1.50,6 (1+1+2+1)
    8. Синдре Петтерсен (Норвегия) — +2.00,1 (2+0+1+1)
    9. Адам Вацлавик (Чехия) — +2.20,3 (0+0+1+1)
    10. Свен Гроссеггер (Австрия) — +2.21,1 (1+1+0+1)…
    13. Василий Томшин (Россия) — +2.31,2 (2+1+1+0). 0

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