Мужская сборная России выиграла эстафету Кубка мира в Оберхофе

Мужскаязавоевала золотые медали в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В составе российской сборной в гонке принимали участие Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

По ходу гонки россияне использовали шесть дополнительных патронов и избежали штрафных кругов.

Вторым стали французские биатлонисты, а третьими — австрийцы.

Кубок мира. Оберхоф. Эстафета. Мужчины

1. Россия (Цветков, Гараничев, Малышко, Логинов) — 1.20,54 (0+6)

2. Франция (Гигонна, Детьё, Майе, М. Фуркад) — + 1.01,1 (1+8)

3. Австрия (Эберхард, Эдер, Ландертингер, Эберхард) — 1.18,6 (1+7)

Напомним, ранее победу в эстафете в Оберхофе также одержала женская сборная России. 0