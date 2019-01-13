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    Мужская сборная России выиграла эстафету Кубка мира в Оберхофе

    Биатлон
    Мужская сборная России завоевала золотые медали в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    В составе российской сборной в гонке принимали участие Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

    По ходу гонки россияне использовали шесть дополнительных патронов и избежали штрафных кругов.

    Вторым стали французские биатлонисты, а третьими — австрийцы.

    Кубок мира. Оберхоф. Эстафета. Мужчины

    1. Россия (Цветков, Гараничев, Малышко, Логинов) — 1.20,54 (0+6)
    2. Франция (Гигонна, Детьё, Майе, М. Фуркад) — + 1.01,1 (1+8)
    3. Австрия (Эберхард, Эдер, Ландертингер, Эберхард) — 1.18,6 (1+7)

    Напомним, ранее победу в эстафете в Оберхофе также одержала женская сборная России. 0

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