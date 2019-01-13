Россиянки выиграли эстафету Кубка мира по биатлону

Женскаявыиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Российскую сборную в эстафете представляли Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт.

По ходу гонки россиянки обошлись без штрафных кругов и использовали 8 дополнительных патронов.

Отметим, что эта победа стала для российской женской команды в рамках Кубка мира первой с 2012 года.

Вторыми в эстафете стали немки, а третьими — сборная Чехии.

Кубок мира. Эстафета, 4 х 6 км. Женщины

1. Россия (Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт) — 1:18.46,3 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)

2. Германия (Каролин Хорхлер, Франциска Хильдебранд, Франциска Пройсс, Дениза Херманн) — отставание 33,5 (2 + 10)

3. Чехия (Луция Харватова, Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ева Пускарчикова) — 36,7 (1 + 6) 0