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    Шипулин: Когда тебя смешивают с грязью — это не очень приятно

    Биатлон
    Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что последней каплей в принятии решения завершить карьеру послужил инцидент с австрийской полицией.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
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    Напомним, что 13 декабря в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.

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    • «Когда тебя смешивают с грязью — это не очень приятно. Когда в аэропорту узнают люди и задают вопрос: "А что там у вас опять с допингом, там ваша фамилия"…

    Я устал копаться в этой грязи. Основной и последней точкой был приход австрийской полиции, я понял, что на этом все не закончено.

    Тебе в любой момент могут сказать: "Антон, вы отстранены по подозрению". А ради чего я потратил свои лучшие годы?

    Я жертвовал ими ради того, чтобы участвовать в чистом, профессиональном, справедливом спорте. Сейчас я этого спорта не вижу», — рассказал Антон в эфире «Матч ТВ».

    Отметим, «Рождественская гонка», которая прошла 29 декабря в Гельзенкирхене, стала последней в карьере Шипулина. 0

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