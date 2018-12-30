Шипулин: Когда тебя смешивают с грязью — это не очень приятно

Российский биатлонистрассказал, что последней каплей в принятии решения завершить карьеру послужил инцидент с австрийской полицией.

Напомним, что 13 декабря в расположение сборной России нагрянула австрийская полиция, которая предъявила обвинения Ирине Старых, Александру Логинову, Антону Шипулину, Александру Волкову и Евгению Гараничеву в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира в Австрии в 2017 году.

«Когда тебя смешивают с грязью — это не очень приятно. Когда в аэропорту узнают люди и задают вопрос: "А что там у вас опять с допингом, там ваша фамилия"…

Я устал копаться в этой грязи. Основной и последней точкой был приход австрийской полиции, я понял, что на этом все не закончено.

Тебе в любой момент могут сказать: "Антон, вы отстранены по подозрению". А ради чего я потратил свои лучшие годы?

Я жертвовал ими ради того, чтобы участвовать в чистом, профессиональном, справедливом спорте. Сейчас я этого спорта не вижу», — рассказал Антон в эфире «Матч ТВ».

Отметим, «Рождественская гонка», которая прошла 29 декабря в Гельзенкирхене, стала последней в карьере Шипулина. 0