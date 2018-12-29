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    Колобков: Нужно незамедлительно решать все вопросы с WADA

    Допинг Вокруг спорта Олимпизм
    Министр спорта РФ Павел Колобков подтвердил получение письма от руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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    Напомним, комиссия WADA, работавшая в Москве, не смогла извлечь данные из оригинальной базы московской лаборатории, так как российская сторона потребовала, чтобы все операции проводились на оборудовании, сертифицированном по внутренним законам страны.

    «В Министерство спорта Российской Федерации поступило письмо руководителя Всемирного антидопингового агентства Крейга Риди по итогам второго визита технических экспертов WADA в Москву.

    Минспорт России благодарит WADA за оперативное и конструктивное взаимодействие. Следует отметить, что у нас единое видение по разрешению этой ситуации.

    В письме WADA подробно изложены варианты организации процесса копирования данных Московской антидопинговой лаборатории c указанием наименований конкретного оборудования. В рабочем режиме технические детали согласованы со Следственным комитетом России.

    У экспертов WADA и представителей российской стороны существует взаимопонимание, и мы поддерживаем позицию WADA: в наших общих интересах и на благо российских спортсменов и всех чистых спортсменов необходимо двигаться вперёд и незамедлительно решать все оставшиеся вопросы.

    На данный момент мы обсуждаем дату следующего визита», — заявил Колобков изданию «Советский Спорт».

    Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием.

    Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

    В случае невыполнения хотя бы одного из критичных условий WADA, Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, отечественные спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, а сама Россия — возможности проводить у себя международные старты. 0

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