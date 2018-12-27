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    Исинбаева: Ситуация с WADA близка к критической

    Допинг Олимпизм Вокруг спорта
    Член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию с допуском Всемирного антидопингового агентства к данным Московской антидопинговой лаборатории.

    Елена Исинбаева
    Елена Исинбаева
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    Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием.

    Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

    В случае невыполнения хотя бы одного из критичных условий WADA, Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, отечественные спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, а сама Россия — возможности проводить у себя международные старты.

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    • «На мой взгляд, ситуация близка к критической. Я являюсь членом комиссии спортсменов МОК, к России все мои коллеги хорошо относятся и ждут выполнения условий WADA, которые были объявлены всему мировому сообществу.

    И все говорят, что если этого не случится, то будет катастрофа. Поверьте, это не мои слова, а слова членов комиссии спортсменов МОК.

    Мы все надеемся, и я в том числе, что все условия будут выполнены к обозначенному сроку, что все заявленные намерения будут подтверждены действиями.

    Если этого не случится, то я не исключаю, что в отношении России будут введены санкции, которые были оглашены ранее, и тогда в нашем спорте наступит траур.

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    • Наши спортсмены, как я понимаю, вообще не смогут выступать на международных соревнованиях. И тогда об Олимпиаде-2020 можно забыть, а тот нейтральный статус, который был у наших олимпийцев в Пхенчхане, окажется недоступен для тех, кто хотел бы выступить в Токио.

    Мы видим, что ситуация пока не решена. А если катастрофа в нашем спорте действительно наступит, то некоторые наши спортсмены начнут менять гражданство и улетать жить в другие страны. И за это осуждать их будет нельзя», — цитирует Исинбаеву агентство ТАСС.

    Ранее WADA заявило, что экспертная группа агентства, прибывшая в столицу России, чтобы получить доступ к данным из Московской антидопнговой лаборатории, не смогла завершить свою работу из-за проблем с сертификацией оборудования по российским законам. 0

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