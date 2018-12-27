Ласицкене: Если допинг-контроль в России будет невозможен, уеду тренироваться в другую страну

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высотузаявила, что готова тренироваться в другой стране, если допинг-контроль на территории России будет невозможен.

17 декабря специалисты WADA начали работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов, но не смогли завершить процесс, так как их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

«Если возникнет ситуация, когда допинг-контроль на территории России будет невозможен, то мы начнем искать страну, в которую будет дозволен въезд допинг-офицерам, так как российские легкоатлеты последние три года обязаны непрерывно быть под контролем антидопинговых служб. И в этой стране я буду жить на сборах до тех пор, пока все не нормализуется.

Пропуск сезона и нахождение дома приведет к тому, что в дальнейшем я вообще не смогу выступать на международной арене до полного восстановления ВФЛА.

Ни о какой возможной смене гражданства и речи быть не может; подчеркну, пока не будет официальных документов о прекращении допинг-контроля в России, я никаких действий предпринимать не буду», — цитирует Ласицкене агентство ТАСС.

Исполком WADA 20 сентября вернул РУСАДА соответствие кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты WADA получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием.

Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

В случае невыполнения хотя бы одного из критичных условий WADA, Российское антидопинговое агентство будет немедленно лишено статуса соответствия, отечественные спортсмены могут быть лишены права выступать за рубежом, а сама Россия — возможности проводить у себя международные старты. 0