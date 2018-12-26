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    Колобков предложил WADA скопировать базу данных московской лаборатории

    Допинг Олимпизм Вокруг спорта
    Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российская сторона предложила экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) скопировать базу данных московской лаборатории и вывезти эти данные.

    Колобков предложил WADA скопировать базу данных московской лаборатории
    Колобков предложил WADA скопировать базу данных московской лаборатории
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    «Россия готова предоставить копии базы данных, конечно, в соответствии с законодательством. Нам осталось согласовать некоторые технические детали по поводу использования конкретного оборудования. Приезжали эксперты, им продемонстрировали всё оборудование. Предложили им скопировать базу данных и даже предоставили возможность вывезти эту базу.

    По сути, это уникальное решение, такого в принципе не было. Следственный комитет России пошёл на беспрецедентные меры. Сейчас мы продолжаем взаимодействие и, уверен, сможем найти общий язык — в этом заинтересованы сейчас все», — заявил Колобков в эфире «Россия 24».

    Напомним, предоставление до 31 декабря 2018 года доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории было одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

    На прошлой неделе представители WADA посетили Москву, однако не смогли получить данные из-за того, что их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. 0

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