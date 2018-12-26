Колобков предложил WADA скопировать базу данных московской лаборатории

«Россия готова предоставить копии базы данных, конечно, в соответствии с законодательством. Нам осталось согласовать некоторые технические детали по поводу использования конкретного оборудования. Приезжали эксперты, им продемонстрировали всё оборудование. Предложили им скопировать базу данных и даже предоставили возможность вывезти эту базу.
По сути, это уникальное решение, такого в принципе не было. Следственный комитет России пошёл на беспрецедентные меры. Сейчас мы продолжаем взаимодействие и, уверен, сможем найти общий язык — в этом заинтересованы сейчас все», — заявил Колобков в эфире «Россия 24».
Напомним, предоставление до 31 декабря 2018 года доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории было одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
На прошлой неделе представители WADA посетили Москву, однако не смогли получить данные из-за того, что их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. 0