Хореограф Загитовой: Для Алины жизнь на чемпионате России не заканчивается

Алина Загитова
ФФКР
16-летняя спортсменка заняла пятое место, однако смогла отобраться на чемпионат Европы.
«Вот и закончился чемпионат России! Впервые в истории весь пьедестал в женском одиночном катании принадлежит спортсменкам одной группы, а именно команды Этери Тутберидзе.
Были яркие взлеты и обидные падения! Словами не передать мои чувства от того, как сложился чемпионат для Алины, но это всего лишь один старт и на нем жизнь не заканчивается!
Впереди еще будет много побед! Спасибо всем за поддержку! Пора немного передохнуть!» — написал Глейхенгауз в своем Инстаграме.