Хореограф Загитовой: Для Алины жизнь на чемпионате России не заканчивается

Хореограф группы Этери Тутберидзезаявил, что чемпионат России-2019 трудно сложился для олимпийской чемпионки-2018

16-летняя спортсменка заняла пятое место, однако смогла отобраться на чемпионат Европы.

«Вот и закончился чемпионат России! Впервые в истории весь пьедестал в женском одиночном катании принадлежит спортсменкам одной группы, а именно команды Этери Тутберидзе.

Были яркие взлеты и обидные падения! Словами не передать мои чувства от того, как сложился чемпионат для Алины, но это всего лишь один старт и на нем жизнь не заканчивается!

Впереди еще будет много побед! Спасибо всем за поддержку! Пора немного передохнуть!» — написал Глейхенгауз в своем Инстаграме.

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