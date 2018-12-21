Ковтун: В моей жизни был просто ад. Надеюсь, теперь все позади

Фигуристподелился своими эмоциями после победы в чемпионате России, проходящем в Саранске.

Ковтун завоевал четвертый титул чемпиона страны, опередив Михаила Коляду и Александра Самарина.

«Конечно, я доволен тем, что практически получилось выполнить свои задачи, показать, что я существую, что я здесь.

Но есть и минусы — одну грубую ошибку я допустил. А это, конечно, влияет на физическое состояние и качество проката. Была ошибка и в короткой программе.

Я был бы счастлив, если бы мне удалось исполнить обе программы идеально. Но я сделал все, чтобы вернуться и достойно выступать.

Вообще, это долгая история. Говорить об этом сейчас я не готов, да и неуместно это. Когда завершу карьеру, я все расскажу.

Пока же скажу, что в моей жизни происходили очень нехорошие события в том году, причем подряд.

После прошлого чемпионата России в Питере в моей жизни наступил настоящий ад. На меня свалилось очень много разных проблем.

Но это был переломный момент, который позволил мне переосмыслить свою жизнь и свое внутреннее состояние и прийти к тому, что сейчас у меня есть.

Я могу констатировать факт, что тот путь, который я выбрал, является правильным. Дальше будет по нарастающей.

Хочется добиться легкости, чтобы зрители были спокойны, когда я выхожу на лед. Впереди предстоит колоссальная работа, но я к ней готов. Я точно понимаю, что мне нужно.

Теперь поеду домой к родителям, а потом мы сядем в машину и поедем в деревню, в самую глушь, где метровые сугробы, ничего не видно и не слышно. Отмечу Новый год в уютном семейном кругу.

И еще хочу сказать, что 17 декабря у моей мамы был день рождения. Я хочу посвятить эту победу ей», — приводит слова фигуриста «Спорт-Экспресс». 0