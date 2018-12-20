Тарасова и Морозов — первые после короткой программы на чемпионате России

Выступая под первым номером, они показали результат 80,06 балла.
Вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт, отставшие на 1,5 балла — 78,53. Третьими идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (74,98).
Произвольная программа будет представлена 22 января.
Пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 80,06
2. Наталья Забияко — Александр Энберт — 78,53
3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 74,98
4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 72,85
5. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 71,56
6. Алиса Ефимова — Александр Коровин — 70,61
7. Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов — 67,86
8. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов — 65,96
9. Полина Костюкович — Дмитрий Ялин — 64,43
10. Надежда Лабазина — Никита Рахманин — 62,76
11. Анастасия Полуянова — Дмитрий Сопот — 59,08
12. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 57,90. 0