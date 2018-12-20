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    Тарасова и Морозов — первые после короткой программы на чемпионате России

    Фигурное катание
    Действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате страны по фигурному катанию, проходящем в Саранске.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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    Выступая под первым номером, они показали результат 80,06 балла.

    Вторыми стали Наталья Забияко и Александр Энберт, отставшие на 1,5 балла — 78,53. Третьими идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (74,98).

    Произвольная программа будет представлена 22 января.

    Пары. Короткая программа

    1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 80,06
    2. Наталья Забияко — Александр Энберт — 78,53
    3. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 74,98
    4. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 72,85
    5. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 71,56
    6. Алиса Ефимова — Александр Коровин — 70,61
    7. Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов — 67,86
    8. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов — 65,96
    9. Полина Костюкович — Дмитрий Ялин — 64,43
    10. Надежда Лабазина — Никита Рахманин — 62,76
    11. Анастасия Полуянова — Дмитрий Сопот — 59,08
    12. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 57,90. 0

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