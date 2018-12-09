Синицина и Кацалапов заняли второе место в финале Гран-при

Американский танцевальный дуэтодержал победу в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере.

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По итогам двух программ американцы набрали 205,35 балла.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место, результат которых составил 201,37 балла.

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри замкнули тройку сильнейших с результатом 198,65 балла.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин остановились в шаге от пьедестала почета.