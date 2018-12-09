Синицина и Кацалапов заняли второе место в финале Гран-при

Виктория Синицина и Никита Кацалапов
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По итогам двух программ американцы набрали 205,35 балла.
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место, результат которых составил 201,37 балла.
Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри замкнули тройку сильнейших с результатом 198,65 балла.
Россияне Александра Степанова и Иван Букин остановились в шаге от пьедестала почета.
Фигурное катание
Финал Гран-при. Ванкувер, Канада. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 205,352. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 201,373. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 198,654. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 196,725. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 184,376. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 184,04