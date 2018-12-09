ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «МЮ» поднялся на шестое место АПЛ«МЮ» без Погба способен добиться успеха
  • 19:19
    • Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»
  • 18:30
    • «Краснодар» дома сыграл вничью с «Уфой»
  • 17:59
    • «Зенит» проведет матч против «Рубина» без Дзюбы
  • 17:45
    • «Локомотив-Кубань» уступил «Астане» в Единой лиге ВТБ
  • 17:28
    • «Автомобилист» уверенно справился с «Куньлунем»
    Все новости спорта

    Логинов: Надеюсь, что нашел свои кондиции

    Биатлон
    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал результаты гонки преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    В гонке преследования россиянин финишировал третьим. Перед финишем в пасьюте он упал на последнем подъеме, упустив первое место. Ранее в субботу Логинов также стал третьим в спринте.

    «Просто потерял концентрацию, воткнулся палкой в ботинок и упал. Хочу извиниться, что на предпоследнем подъеме задел палки Йоханеса. Это было случайно, просто мы перестраивались, но я все равно хочу извиниться.

    Сейчас я чувствую облегчение, что этот долгий этап закончен. Меня радует сам факт, что сегодня удалось найти компромисс стрельбы и хода, рад, что удалось подняться на подиум.

    Надеюсь, что нашел свои кондиции. Но пока прошел только один этап. Надеюсь, что удастся сохранить форму до конца сезона.

    Я не люблю прогнозы. По совокупности стрельбы и функционального состояния сейчас у меня не самый высокий уровень. Даже совсем не высокий.

    Поэтому стараюсь показывать стабильный результат, ну и нужно, естественно, наращивать форму», — приводит слова Логинова пресс-служба СБР. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Фуркад без конкурентов и новая надежда для сборной России
  • 02/12/2018 в 01:49
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Рубин»
  • 1.90
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выезд в Петербург не принесет «Рубину» очков
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ньюкасл» должен реабилитироваться после домашнего поражения от «Вест Хэма»
  • «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Продлит ли «Боруссия» победную серию в домашних матчах?
  • «Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Овечкин принимает поздравления Хоккей НХЛ. Овечкин забросил 22-й гол, замены Бобровского и ВарламоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 декабря 09:540
  • 15:58
    • «Эйбар» и «Леванте» забили восемь голов
  • 15:48
    • «Динамо» разгромило «Урал» в домашнем матче
  • 14:59
    • «Краснодар» — «Уфа»: Вандерсон и Тилль — в старте
    «Анжи» — «Спартак» Футбол Одиннадцатиметровая победа «Спартака»Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Спартака» в Каспийске 02:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» сократит отставание от лидеров
  • 5.16
    •
  • 19:10
    • «Страсбург» упустил победу над «Каном»
  • 18:56
    • Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»
  • 18:45
    • Семак объяснил, почему Дзюба не попал в заявку на матч с «Рубином»
    «Локомотив» — «Оренбург» Футбол Победа «Локо»: гениальный камбэк или валидольный отскок?Волевая победа «Локомотива» над «Оренбургом» — в нашем обзоре прессы 00:160
  • 14:14
    • Логинов упал и стал третьим в гонке преследования Поклюки
  • 13:58
    • Россиянки завоевали серебро на этапе Кубка мира по лыжам
  • 13:45
    • «Барселона» попытается купить Кейна
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон