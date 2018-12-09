Логинов упал и стал третьим в гонке преследования Поклюки

Российский биатлонистзанял третье место в гонке преследования на

Незадолго до финиша он боролся за первое место, но упал и в итоге стал третьим.

Норвежец Йоханнес Бе занял первое место, выиграв борьбу у россиянина. На второй позиции француз Кантен Фийон Майе, который уступил победителю лишь 0,1 секунды. До падения Логинова он шел третьим.

Среди остальных российских спортсменов лучим стал Евгений Гараничев — 24-е место.

Результаты гонки преследования (12,5 км)

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 30.20,4 (3 шт. круга)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 0,1 (0)

3. Александр Логинов (Россия) — 1,9 (1)

4. Симон Эдер (Австрия) — 16,1 (0)

5. Юлиан Эберхард (Австрия) — 25,0 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 28,6 (1)...