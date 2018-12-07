Хованцев: Доволен, что Логинов попал на подиум

Главный тренер мужской сборной Россиипрокомментировал результаты национальной команды в мужском спринте на дистанции 10 километров на этапе Кубка мира в Поклюке.

Напомним, что россиянин Александр Логинов завоевал бронзу в спринте.

«Логинов занял третье место, приятно, что есть подиум. Он говорил об улучшении своего состояния, я доволен его результатом.

Стрельба? Конечно, погодные условия сказались. Солнце повлияло и ветер. Могу сказать, что скорость наших биатлонистов сегодня была неплохая, вполне реально, что она будет расти.

Тренерский штаб сборной России будет просматривать кандидатов в национальную команду на предстоящем этапе кубка IBU», — заявил Хованцев в эфире канала «Матч ТВ». 0