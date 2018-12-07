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    Хованцев: Доволен, что Логинов попал на подиум

    Биатлон
    Главный тренер мужской сборной России Анатолий Хованцев​ прокомментировал результаты национальной команды в мужском спринте на дистанции 10 километров на этапе Кубка мира в Поклюке.

    Александр Логинов
    Александр Логинов
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    Напомним, что россиянин Александр Логинов завоевал бронзу в спринте.

    «Логинов занял третье место, приятно, что есть подиум. Он говорил об улучшении своего состояния, я доволен его результатом.

    Стрельба? Конечно, погодные условия сказались. Солнце повлияло и ветер. Могу сказать, что скорость наших биатлонистов сегодня была неплохая, вполне реально, что она будет расти.

    Тренерский штаб сборной России будет просматривать кандидатов в национальную команду на предстоящем этапе кубка IBU», — заявил Хованцев в эфире канала «Матч ТВ». 0

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