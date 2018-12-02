Норвегия выиграла супермикст, Россия — седьмая

Первый этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке открылся одиночной смешанной эстафетой.

Победу в ней одержала сборная Норвегии в составе Теклы Брун-Ли и Ларса-Хельге Биркеланда, которые использовали четыре дополнительных патрона.

Второе место заняли австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер, а украинцы Анастасия Меркушина и Артем Тищенко замкнули тройку призеров.

Российская сборная, за которую выступали Евгений Гараничев и Ульяна Кайшева, финишировала седьмой.

Биатлон. Кубок мира. Поклюка, Словения.

Одиночная смешанная эстафета.

1. Норвегия (Ларс-Хельге Биркеланд, Текла Брун-Ли) — 38.26,7 (0+4)

2. Австрия (Симон Эдер, Лиза Тереза Хаузер) — +8,5 (0+5)

3. Украина (Артём Тищенко, Анастасия Меркушина) — +20,7 (0+1)

4. Франция (Антонен Гигонна, Анаис Шевалье) — +30,3 (0+9)

5. Швеция (Фредрик Линдстрем, Линн Перссон)– +35,5 (0+10)

6. Канада (Кристиан Гоу, Меган Бэнкс) — +37,8 (0+10)

7. Россия (Евгений Гараничев, Ульяна Кайшева) — +39,6 (0+4)

8. Германия (Эрик Лессер, Франциска Хильдебранд) — +50,1 (1+6) 0