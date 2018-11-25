Медведева не ожидала столько ненависти в свой адрес

Российская фигуристказаявила, что не ожидала такого количества ненависти со стороны болельщиков.

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«Мне нужно научиться жить с тем давлением, которое на меня сейчас оказывается. Я была готова к осуждениям, к обсуждениям, к ожиданиям, к тому, что люди будут стоять и из-за угла и наговаривать. Наговаривать, что какая я хорошая, какая я плохая. Что люди будут разделяться на два лагеря. Но, честно говоря, я не ожидала, что все будет в таком количестве.

Такого количества негатива и, самое интересное, такого количества ненависти, я не ожидала. Мне нужно научиться с этим жить. Мне уже становится легче, мне помогают мои родные и близкие друзья, но невозможно отгородиться куполом от всего. Но нужно просто привыкнуть. Нужно научиться не обращать на это внимание. Нужно время», — цитирует Медведеву «Р-Спорт».

Напомним, россиянка заняла четвертое место на Гран-при Франции и не смогла выйти в финал серии. 0