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    Шипулин не хочет задумываться о будущем

    Биатлон
    Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал нервирует ли его тот факт, что для него предстоящий сезон начнется с опозданием.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
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    «Странно, что не еду на Кубок мира в декабре, что не будет конкуренции, переживаний. Но я себе пообещал: если иду дальше, то успокаиваюсь во всем. Если не справлюсь — значит, так Богу угодно. Если справлюсь — то же самое, и это хорошо.

    Теперь я немножко пофигист — мне больше не хочется задумываться, напрягать себя. Конечно, если я поеду на Кубок мира или тем более на ЧМ, то надо быть в хорошей, в идеальной форме. В остальном меня даже отпустило: я уже не на Кубке мира, не борюсь за очки — значит, не будет ажиотажа и натиска от ожидающих лиц.

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    • Если зимой все будет хорошо, тогда, скорее всего, летом я не смогу находиться в команде — буду готовиться сам, спокойно, выработаю определенный график. Это будет свободное плавание. А потом на вкатку или раньше присоединюсь к команде. Мне очень комфортно с Хованцевым, он понимающий специалист, они хорошо сошлись с Крючковым.

    Но я пока не хочу определять судьбу своих тренеров, которые включились в другую работу. Приму решение, отталкиваясь от их желаний и убеждений. Пока я даже боюсь загадывать — надо пережить нынешние времена», — цитирует Шипулина sports.ru. 0

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