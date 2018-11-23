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    Шипулин: Очень долго не мог определиться — стоит ли вообще возвращаться

    Биатлон
    Олимпийский чемпион биатлонист Антон Шипулин отметил, что он вернулся на трассу из-за того, что не реализовал все запланированное.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
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    «Меня постоянно спрашивали о планах близкие, друзья, и я совершенно откровенно отвечал: "Ребята, если бы я это знал сам, с удовольствием ответил бы". Очень долго не мог определиться — стоит ли вообще возвращаться, начинать все сначала? Каждый день думал об этом. Дома тема была запретной. Большое спасибо родителям и жене, что они не давили на меня в этом плане, хотя я видел, что мама обижается. Но я не хотел заранее никого обнадеживать» — приводит слова Шипулина «Р-Спорт».

    Биатлонист также признался, что не испытывал страха перед перспективой остаться вне спорта.

    «Чего тут бояться? Я согласен, конечно, с тем, что жизнь вне спорта совершенно иная, что ко многому приходится привыкать заново, но я готовил себя к уходу заранее, причем много лет. Знал, что в 2018 году поставлю в своей карьере большую и окончательную точку. Но здесь есть одно большое "но". Я не поехал на Олимпиаду (в Пхенчхан) и не завоевал того, что хотел и планировал. Вот и вышло, что чувство недореализованности перевесило все прочие доводы: я остался в спорте», — добавил спортсмен. 0

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