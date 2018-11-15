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    Тутберидзе: После контрольных прокатов Загитова плакала от шквала критики

    Фигурное катание
    Тренер Этери Тутберидзе рассказала о проблемах, с которыми столкнулась олимпийская чемпионка Алина Загитова в новом сезоне.

    Алина Загитова
    Алина Загитова
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    «Из-за взросления Загитовой пришлось тяжело. Была потеря координации, да она и сейчас есть. Не скажу, что мы преодолели все проблемы, но мы на пути к этому. Но это сложно.

    У неё многое не получалось, и, хоть она и делала все объёмы работы, всё равно будто бежала на месте. Как будто она мчалась во всю силу, но сдвинуться с места не могла.

    Из-за изменений в её теле, Алине теперь каждый раз необходимы 30 или 40 минут тренировок, чтобы начать нормально прыгать. У её нового тела ещё пока нет мышечной памяти.

    Я ещё по работе с Липницкой поняла, что спортсменов не убережешь от интернета. Они всё читают, а потом расстраиваются. Некоторые даже принимают всё очень близко к сердцу.

    После контрольных прокатов в Москве был такой шквал критики, что Алина даже плакала. У неё есть как фанаты, так и антифанаты.

    Я знала, что эта критика необоснованная, но Алина очень тяжело всё это переживала. Я даже сама хотела ответить всем этим критикам, но в итоге не захотела участвовать в этом теннисном матче, когда ты и оппонент обмениваются ударами.

    В спорте тебе нужно справляться со многими трудностями. Только тогда ты можешь ожидать от себя результата. Пытаться, а потом стать олимпийской чемпионкой — очень тяжело психологически.

    Это трудно преодолеть. Это не вопрос мотивации, а, скорее, вопрос ожиданий. Алина прекрасно понимает, чего от неё ждут фанаты, чего мы все от неё ждем.

    Сейчас на неё оказывается большое давление со всех сторон», — рассказала Тутберидзе в интервью журналу The IFS magazine. 0

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