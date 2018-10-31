ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиВраг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале»
  • 13:39
    • Полузащитник «Барселоны» намерен покинуть клуб зимой
  • 13:16
    • Александр Емельяненко проведет следующий бой 15 декабря
  • 13:09
    • В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ
  • 12:11
    • «Спартак» уволил Карреру из-за высоких выплат футбольным агентам
  • 11:54
    • Бобровский: Не могу понять, почему Знарок остается без работы
    Все новости спорта

    Шипулин поехал в составе сборной России на сбор в Контиолахти

    Биатлон
    Спортсмены сборных команд России по биатлону проведут следующий сбор в Контиолахти, сообщает Biathlonrus.com.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Работа в Финляндии продлится с 1 по 18 ноября и завершится контрольными стартами.

    В составе сборной команды России в Контиолахти будут тренироваться:

    Мужчины (основа): Антон Шипулин (Свердловская область), Александр Логинов (Тюменская область), Антон Бабиков (Республика Башкортостан), Максим Цветков (Москва-Вологодская область), Евгений Гараничев (Тюменская область), Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург), Пётр Пащенко (ХМАО-Югра), Семён Сучилов (ХМАО-Югра).

    Мужчины (резерв): Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан), Иван Томилов (ХМАО-Югра), Матвей Елисеев (Москва), Евгений Идинов(Тюменская область), Александр Поварницын (Удмуртская Республика), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Игорь Малиновский (Омская область).

    За счет регионов также приглашены Алексей Волков (ХМАО-Югра), Алексей Слепов (Санкт-Петербург), Кирилл Стрельцов (Московская область) и Юрий Шопин (Ульяновская область).

    Женщины (основа): Екатерина Юрлова-Перхт (Санкт-Петербург), Ульяна Кайшева (Удмуртская Республика), Маргарита Васильева (Красноярский край), Светлана Миронова (Свердловская область), Лариса Куклина (ЯНАО), Анастасия Морозова (ХМАО-Югра).

    Женщины (резерв): Валерия Васнецова (Пермский край), Ирина Казакевич (Свердловская область), Евгения Павлова (Новосибирская область), Виктория Сливко (Тюменская область), Кристина Резцова (ХМАО-Югра), Тамара Воронина (Свердловская область), Александра Алексешникова (Новосибирская область).

    За счет регионов будут тренироваться также Наталья Ушкина (Республика Мордовия) и Наталья Гербулова (Красноярский край). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Skate Canada: триумф Туктамышевой, подиум Медведевой, рекорды у танцевальных пар
  • 28/10/2018 в 11:50
    •
  • Прогноз
  • «Культураль» — «Барселона»
  • 2.30
  • Сегодня в 23:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Оренбург» без проблем шагнет в четвертьфинал
  • «Оренбург» — «Тюмень». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Много голов в Екатеринбурге не будет
  • «Урал» — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Автомобилист» против «Йокерита» — кто победит в битве лидеров КХЛ?
  • «Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» вернулся на первое место АПЛ Футбол Нет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Вчера в 18:580
  • 09:49
    • На ЧМ-2022 может принять участие 48 команд
  • 08:25
    • «Кливленд» одержал первую победу в сезоне, «Хьюстон» проиграл четвертый матч кряду
  • 11:39
    • Гвардиола признан лучшим тренером мира по версии FourFourTwo
    Фрагмент матча Футбол Результат матча в Казани разочаровал обе командыУпущенная «Спартаком» победа над «Рубином» — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поднимется ли «Милан» в топ-4?
  • 3.15
    •
  • 13:52
    • Защитник «Пари Сен-Жермен» вернулся в общую группу впервые за шесть месяцев
  • 13:30
    • Шипулин поехал в составе сборной России на сбор в Контиолахти
  • 13:22
    • Колосков раскритиковал идею об увеличении числа команд на ЧМ-2022
    «Ванкувер» — «Миннесота» Хоккей НХЛ. «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Торонто» проиграл «Калгари»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 октября Вчера в 09:000
  • 10:57
    • Хавбек «Крыльев Советов» выбыл на месяц
  • 08:07
    • «Ривер Плейт» — первый финалист Кубка Либертадорес
  • 07:56
    • «Атлетико» одержал победу над «Сант-Андреу»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон