Самодурова заняла третье место на Skate America

Японская фигуристкаодержала победу на этапе Гран-при Skate America.

За произвольную программу Мияхара получила от судей 145,85 балла. Ее суммарный результат — 219,71.

Второй стала еще одна японка Каори Сакамото: 142,61 балла — за произвольную программу, 213,90 балла — в сумме.

Замкнула тройку сильнейших россиянка Софья Самодурова. Ее прокат в произвольной программе оценен в 134,29 балла, а суммарный результат составил 198,70 балла.

Гран-при. 1-й этап. Skate America. Женщины Фигурное катание 1. Сатоко Мияхара (Япония) — 219,712. Каори Сакамото (Япония) — 213,903. Софья Самодурова (Россия) — 198,704. Брэди Теннелл (США) — 192,895. Лорин Лекавалье (Франция) — 172,416. Меган Вессенберг (США) — 170,337. Полина Цурская (Россия) — 159,45

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завоевали бронзовые медали в танцах на льду.

Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, второе — итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри.

Гран-при. 1-й этап. Skate America. Танцы на льду Фигурное катание 1. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 200,822. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 192,303. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 181,384. Лоррейн Макнамара — Квинн Карпентер (США) — 180,575. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 170,70

Загорски и Гурейро в произвольном танце были четвертыми, но сумели подняться на третью строчку по итогам суммы программ. 0