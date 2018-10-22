ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Чикаго» — «Тампа-Бэй»НХЛ. Два очка Кучерова, волевая победа «Баффало»
  • 10:55
    • Хачанов и Медведев впервые вошли в топ-20 рейтинга АТР
  • 10:38
    • СМИ: Судьбу Карреры решит президент «Лукойла»
  • 09:26
    • Ибрагимович отличился в пятом матче MLS кряду, Руни оформил дубль
  • 09:18
    • Полузащитник «Зенита» избежал серьезного повреждения
  • 08:51
    • Самодурова заняла третье место на Skate America
    Все новости спорта

    Самодурова заняла третье место на Skate America

    Фигурное катание
    Японская фигуристка Сатоко Мияхара одержала победу на этапе Гран-при Skate America.

    Софья Самодурова
    Софья Самодурова
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    За произвольную программу Мияхара получила от судей 145,85 балла. Ее суммарный результат — 219,71.

    Второй стала еще одна японка Каори Сакамото: 142,61 балла — за произвольную программу, 213,90 балла — в сумме.

    Замкнула тройку сильнейших россиянка Софья Самодурова. Ее прокат в произвольной программе оценен в 134,29 балла, а суммарный результат составил 198,70 балла.

    Гран-при. 1-й этап. Skate America. Женщины
    Фигурное катание
    1. Сатоко Мияхара (Япония) — 219,712. Каори Сакамото (Япония) — 213,903. Софья Самодурова (Россия) — 198,704. Брэди Теннелл (США) — 192,895. Лорин Лекавалье (Франция) — 172,416. Меган Вессенберг (США) — 170,337. Полина Цурская (Россия) — 159,45

    Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завоевали бронзовые медали в танцах на льду.

    Первое место заняли американцы Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, второе — итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри.

    Гран-при. 1-й этап. Skate America. Танцы на льду
    Фигурное катание
    1. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 200,822. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) — 192,303. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (Россия) — 181,384. Лоррейн Макнамара — Квинн Карпентер (США) — 180,575. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 170,70

    Загорски и Гурейро в произвольном танце были четвертыми, но сумели подняться на третью строчку по итогам суммы программ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб придушил Конора и оставил горькое послевкусие
  • 07/10/2018 в 11:48
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Лестер»
  • 1.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» и «Салават Юлаев» могут подарить ничью в основное время
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 4.24
    •
  • Что принесет матч на «Луиджи Феррарис»?
  • «Сампдория» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Прервут ли «лисы» победную серию «канониров»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лопетеги обречен получить отставку в ближайшую неделю Футбол Даже Роналду и Зидан не спасли бы сейчас «Реал»Реакция прессы на матч «Реал» — «Леванте» Вчера в 22:160
  • 23:32
    • «Интер» вырвал победу в миланском дерби
  • 23:17
    • Райкконен выиграл «Гран-при США», Cироткин — 15-й
  • 20:46
    • Источник: Карреру отправят в отставку
    Марсело Футбол Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» обыграла «Севилью»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 00:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» продлит победную серию
  • 5.34
    •
  • 09:02
    • Пол, Рондо и Ингрэм получили дисквалификации
  • 23:42
    • «Бетис» уступил «Вальядолиду»
  • 21:47
    • Дубль Иглесиаса принес «Эспаньолу» победу над «Уэской»
    Соломон Кверквелия Футбол РПЛ. Победы ЦСКА и «Локомотива», поражения «Спартака» и «Зенита»Обзор матчей 11-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:150
  • 18:30
    • «Спартак» в Москве проиграл тульскому «Арсеналу»
  • 20:54
    • «Краснодар» уступил «Ахмату»
  • 19:54
    • ЦСКА обыграл по буллитам СКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон