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    Хрюнов: Нет сомнений в победе Хабиба

    Единоборства
    Известный российский промоутер Владимир Хрюнов сделал прогноз на главный бой турнира UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

    Владимир Хрюнов
    Владимир Хрюнов
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    «Если рассматривать бой со спортивной точки зрения — у меня нет сомнений в победе Хабиба, он — фаворит. Тем не менее, бой проходит в Америке с ее культурными различиями и приоритетами. Поведение Хабиба и Конора — прямое столкновение культуры и субкультуры. Вежливый и воспитанный спортсмен Нурмагомедов встречается с невоспитанным "чудом" Макгрегором, и Америка поддерживает именно это "чудо". В какой форме проявится эта поддержка по ходу боя — неизвестно, на бой могут повлиять сторонние факторы.

    Возможны манипуляции с судьями, может, что-то произойдет до боя или после него. К тому же, Конор способен вывести любого человека из себя. Очень неприятно, когда ты по жизни не пьешь спиртное, а тут на пресс-конференции тебе протягивают стакан с виски. Когда один человек кривляется, провоцирует и наслаждается своим поведением, другому сложно это вынести», — цитирует Хрюнова «Спорт-Экспресс».

    Бой Нурмагомедова и Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе в воскресенье, 7 октября, в 07.00 по московскому времени. 0

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