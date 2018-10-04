Шипулин объявил о продолжении карьеры

Российский биатлонист, олимпийский чемпионпринял решение продолжить карьеру.

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«Постоянно себе говорил: "Стоп, хватит". Пару недель назад не мог принять решение, так как не был уверен на сто процентов. Спрашивал себя каждый день, надо ли дальше. Не мог найти в себе мотивацию, особенно учитывая всю прошлогоднюю историю с допингом.

Я не мог определиться, надо ли мне возвращаться. Если меня сейчас поставят пробежать, я многим проиграю. Сейчас хочу сказать всем болельщикам, что результатов от меня ждать на протяжении всего сезона точно не нужно. Сейчас я потренируюсь два месяца, скорее всего, с командой, на контрольных срезах посмотрю — если не потяну, то дам дорогу молодым», — заявил Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи и бронзовым призером Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира, а в 2017-м стал чемпионом мира в эстафете. 0