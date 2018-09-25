Комиссия атлетов ВАДА возмущена решением восстановить РУСАДА

раскритиковала организацию за решение восстановить в правах

«Чистые атлеты опустошены решением ВАДА восстановить РУСАДА, не выполнившего "дорожную карту". РУСАДА вернулась, но все еще не было публичного признания нарушений, все образцы все еще закрыты в Московской лаборатории. Мы ожидали, что ВАДА будет защищать чистых атлетов и чистый спорт, вместо этого мы увидели, как прагматизм побеждает правосудие и ответственность.

"Дорожная карта", на которую чистые атлеты и ВАДА опирались, закончилась тем, что ВАДА стало учить Россию, как идти на уступки, менять условия. Они изменили условия один раз, и маловероятно, что они это не сделают снова.

Россия использовала своих спортсменов, спровоцировав самый громкий допинговый скандал века, скомпрометировала антидопинговое и спортивное движение, а сейчас вернулась назад под честное слово, даже не выполнив условия. Это неприемлемо.

Решение ВАДА показывает, что мнение чистых атлетов не имеет значения. Несмотря на это, мы продолжим бороться за то, что считаем правильным, за чистый спорт и чистых атлетов», — цитирует заявление «Спорт-Экспресс».

20 сентября исполком ВАДА восстановил Российское антидопинговое агентство, которое было лишено лицензии в 2015 году на основании доклада о допинге в российской легкой атлетике. 0