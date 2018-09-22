Медведева довольна произвольной программой на турнире в Канаде

Российская фигуристкапрокомментировала свое выступление на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International в Канаде.

Евгения Медведева YouTube.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В произвольной программе россиянка упала на риттбергере и в итоге заняла второе место.

«Честно говоря, все отлично. Я приобрела потрясающий опыт, поучаствовав в этих соревнованиях. Первый турнир с новой командой, новыми тренерами.

Было много ошибок, многое мы еще можем улучшить, но моя произвольная программа получилась хорошей. Я чувствую, что способна на большее, могу кататься идеально чисто.

У меня есть чуть больше месяца, чтобы добиться прогресса. Я не могу дождаться возможности вернуться к тренировкам», — цитирует Медведеву NBC Sports. 0