Медведева довольна произвольной программой на турнире в Канаде

Евгения Медведева
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В произвольной программе россиянка упала на риттбергере и в итоге заняла второе место.
«Честно говоря, все отлично. Я приобрела потрясающий опыт, поучаствовав в этих соревнованиях. Первый турнир с новой командой, новыми тренерами.
Было много ошибок, многое мы еще можем улучшить, но моя произвольная программа получилась хорошей. Я чувствую, что способна на большее, могу кататься идеально чисто.
У меня есть чуть больше месяца, чтобы добиться прогресса. Я не могу дождаться возможности вернуться к тренировкам», — цитирует Медведеву NBC Sports. 0