Медведева: Всегда буду защищать цвета триколора

Российская фигуристказаявила, что не планирует менять гражданство.

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Об этом Медведева заявила в интервью ТАСС.

«Когда меня ждать домой? В планах посещение России стоит довольно часто. Сейчас надо сказать, что Канада — это место моей подготовки, тренировочная база.

Я никуда из России не собираюсь уезжать. Не понимаю, как некоторые люди могли подумать, что смена тренировочной базы является сменой страны или гражданства. Я — российская фигуристка и буду выступать, защищая цвета триколора, всегда!», — сказала Медведева.

Напомним, с недавнего времени Медведева тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера. 0