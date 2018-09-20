Медведева: Всегда буду защищать цвета триколора

Евгения Медведева
hellogiggles.com
Об этом Медведева заявила в интервью ТАСС.
«Когда меня ждать домой? В планах посещение России стоит довольно часто. Сейчас надо сказать, что Канада — это место моей подготовки, тренировочная база.
Я никуда из России не собираюсь уезжать. Не понимаю, как некоторые люди могли подумать, что смена тренировочной базы является сменой страны или гражданства. Я — российская фигуристка и буду выступать, защищая цвета триколора, всегда!», — сказала Медведева.
Напомним, с недавнего времени Медведева тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера. 0